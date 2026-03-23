Азербайджан увеличил производство цементного клинкера почти на 7%

В Азербайджане за январь-февраль 2026 года произведено 654 тыс. тонн цементного клинкера, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

На 1 марта этого года в стране имелось 354 тыс. тонн запасов готовой продукции.

Напомним, что в 2025 году в Азербайджане было произведено 3 945 тонн цементного клинкера (-12%).