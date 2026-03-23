Азербайджан увеличил производство цементного клинкера почти на 7%
Промышленность
- 23 марта, 2026
- 13:57
В Азербайджане за январь-февраль 2026 года произведено 654 тыс. тонн цементного клинкера, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
На 1 марта этого года в стране имелось 354 тыс. тонн запасов готовой продукции.
Напомним, что в 2025 году в Азербайджане было произведено 3 945 тонн цементного клинкера (-12%).
14:10
Греция выделяет средства для поддержки потребителей в связи с ценами на энергоносителиДругие страны
13:59
В Ростове загорелись топливные складыДругие страны
13:57
Азербайджан увеличил производство цементного клинкера почти на 7%Промышленность
13:55
Србуи Галян: Новая Конституция Армении готова юридическиВ регионе
13:48
При аварии самолета в аэропорту Нью-Йорка пострадало свыше 40 человек - ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
13:46
Полиция Дубая призвала жителей не паниковать из-за громких звуков во время непогодыДругие страны
13:34
Денежные переводы из Азербайджана в Россию сократились на 20%Финансы
13:29
В Омане за последние сутки в результате паводков погибло 5 человекДругие страны
13:28