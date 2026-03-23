Azərbaycan sement klinkeri istehsalını 7 %-ə yaxın artırıb
Sənaye
- 23 mart, 2026
- 11:44
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 654 min ton sement klinkeri istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,7 % çoxdur.
Bu il martın 1-nə, ölkədə 354 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 3 min 945 ton sement klinkerləri istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 12 % azdır.
12:19
Ararat Mirzoyan: Ermənistan Avropa Sülh Fondundan üçüncü yardım paketi üçün müraciət edibRegion
12:14
Ağdaşda qadının oğlu tərəfindən öldürməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİBHadisə
12:14
Qırğızıstan DİN rəhbəri ictimai yerdə siqaret çəkdiyinə görə cərimələnibDigər ölkələr
12:13
Azərbaycandan Rusiyaya pul köçürmələri 20 % azalıbMaliyyə
12:09
Saatlıda 50 yaşlı kişi qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulubHadisə
12:07
Kolumbiyanın "Milyonarios" klubunun 18 yaşlı futbolçusu vəfat edibFutbol
12:04
Foto
Prezident İlham Əliyev Şamaxı Avropa liseyinin yeni binasının açılışında iştirak edibDaxili siyasət
12:00
İlham Əliyev: Şamaxı ölkəmizin turizm mərkəzlərindən birinə çevrilibDaxili siyasət
11:53
Foto