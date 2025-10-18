Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    • 18 октября, 2025
    • 18:24
    Азербайджан увеличил производство бентонита почти на 43 %

    За первые 9 месяцев 2025 года в Азербайджане было произведено 234 тысячи тонн бентонита.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, это на 42,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    По состоянию на 1 октября этого года, объем запасов готовой продукции в стране составил 230,8 тыс. тонн.

    В 2024 году в Азербайджане было произведено 253,1 тыс. тонн бентонита, что в 2 раза больше по сравнению с 2023 годом.

    Azərbaycan bentonit istehsalını 43 %-ə yaxın artırıb

