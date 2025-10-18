Azərbaycan bentonit istehsalını 43 %-ə yaxın artırıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Sənaye
    • 18 oktyabr, 2025
    • 17:53
    Bu ilin ilk 9 ayında Azərbaycanda 234 min ton bentonit istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 42,6 % çoxdur.

    Bu il oktyabr ayının 1-nə ölkədə 230,8 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 253,1 min ton bentonit istehsal edilib ki, bu da 2023-cü ilə nisbətən 2 dəfə çoxdur.

