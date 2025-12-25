Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə ödənişlər 24 %-ə yaxın artıb
- 25 dekabr, 2025
- 17:00
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə 216,591 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,4 % çoxdur.
Hesabat dövründə əmlak sığortası üzrə ödənişlərin məbləği isə 40,582 milyon manat təşkil edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 23,8 % çoxdur.
11 ayda əmlak sığortası üzrə toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 18,7 manatı ödəniş edilib. Bu göstərici 1 il bundan əvvəl 16,3 manat olub.
Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 1 milyard 365,354 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 11,7 % çoxdur.
Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 844,833 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 21,7 % çoxdur.
11 ay ərzində sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 61,9 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 56,8 manat olub.