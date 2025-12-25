В Азербайджане на 23,8% выросли взносы по страхованию имущества
Финансы
- 25 декабря, 2025
- 17:39
В Азербайджане в январе-ноябре этого года по виду страхования имущества было собрано страховых взносов на сумму 216,591 млн манатов, что на 9,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Сумма выплат по данному виду страхования за отчетный период составила 40,582 млн манатов, что на 23,8% больше по сравнению с прошлым годом.
За 11 месяцев из каждых 100 манатов страховых взносов было выплачено 18,7 маната. Этот показатель составлял 16,3 маната годом ранее.
Последние новости
19:07
Посол: Эфиопия заинтересована в импорте нефтепродуктов из АзербайджанаВнешняя политика
18:48
Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира КСИР в ЛиванеДругие страны
18:42
Вугар Ибрагимов: Несоблюдение строительных норм увеличило предполагаемую стоимостьФинансы
18:27
В Азербайджане в этом году общественным транспортом перевезено около полумиллиона пассажировИнфраструктура
18:25
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президентВнутренняя политика
18:23
Видео
Выпускнику из Италии вручен "Морской кортик" от имени командующего ВМС АзербайджанаАрмия
18:23
Папоян: Армения предлагает Азербайджану наладить сухопутные грузоперевозки на границеВ регионе
18:20
Азербайджанские НПО написали открытое письмо президенту США Дональду ТрампуВнешняя политика
18:17