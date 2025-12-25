В Азербайджане на 23,8% выросли взносы по страхованию имущества

В Азербайджане в январе-ноябре этого года по виду страхования имущества было собрано страховых взносов на сумму 216,591 млн манатов, что на 9,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​Центральный банк Азербайджана.

Сумма выплат по данному виду страхования за отчетный период составила 40,582 млн манатов, что на 23,8% больше по сравнению с прошлым годом.

За 11 месяцев из каждых 100 манатов страховых взносов было выплачено 18,7 маната. Этот показатель составлял 16,3 маната годом ранее.