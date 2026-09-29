Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота почти на 29%
Промышленность
- 29 сентября, 2026
- 11:35
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджан в январе-августе 2026 года экспортировал золото на сумму 271,2 млн долларов США, что на 28,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.
В августе экспорт золота составил 36,8 млн долларов, увеличившись на 15,4% в годовом выражении.
За восемь месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана вырос на 17,6% и составил 2,8 млрд долларов.
Azərbaycan qızıl ixracından gəlirini 29 %-ə yaxın artırıb
Azerbaijan boosts gold export revenues by nearly 29%
Последние новости
13:43
Фото
В Сумгайыте столкнулись два автомобиля, есть пострадавшиеПроисшествия
13:39
"Сабах" и "Карабах" проведут перенесенные матчи Премьер-лиги 17 декабряФутбол
13:36
Во Франции участники акции протеста блокируют школы, задержаны 14 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:33
На ряде улиц Баку временно ограничат движение транспортаИнфраструктура
13:21
На Филиппинах в одной из частных школ занятия отменены из-за угрозы стрельбыДругие страны
13:13
Делегация рабочей группы Совета ЕС COEST посетит Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
13:08
AzerGold увеличил экспорт на 22%Промышленность
13:04
Завтра в регионах Азербайджана ожидаются ливниЭкология
13:00