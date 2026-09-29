Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота почти на 29%

Азербайджан в январе-августе 2026 года экспортировал золото на сумму 271,2 млн долларов США, что на 28,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

В августе экспорт золота составил 36,8 млн долларов, увеличившись на 15,4% в годовом выражении.

За восемь месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана вырос на 17,6% и составил 2,8 млрд долларов.