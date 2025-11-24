Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Азербайджан разрабатывает меры снижения выбросов в сфере управления отходами

    Промышленность
    • 24 ноября, 2025
    • 11:58
    Азербайджан разрабатывает меры снижения выбросов в сфере управления отходами

    Азербайджан определил цели к 2035 году по снижению выбросов в секторе управления отходами.

    Как сообщает "Report" сообщает об этом со ссылкой на обновленный отчет "Определяемые на национальном уровне вклады" (NDC 3.0).

    В нем отмечается, что правительство определило внедрение новых технологий и совершенствование инфраструктуры в секторе управления отходами одним из основных приоритетов.

    Основные меры, запланированные к реализации до 2035 года, включают расширение применения передовых технологий сортировки в стране. В этой связи планируется строительство новых сортировочных центров и расширение существующей инфраструктуры.

    Кроме того, предусмотрено строительство заводов анаэробного сбраживания, обеспечивающих преобразование органических отходов в биогаз. Эта технология уменьшит и объем отходов, и внесет вклад в производство возобновляемой энергии.

    Также планируется создание современных центров очистки сточных вод. Эти сооружения, основанные на анаэробных процессах, позволят улавливать метан, снижая выбросы и преобразуя их в энергию.

    Согласно документу, потребуется поэтапное обновление инфраструктуры транспортировки, обработки отходов и полигонов. В этих рамках предусматривается адаптация существующих объектов к более устойчивым стандартам.

    Для достижения целей страны на 2035 год также необходима международная финансовая и технологическая поддержка. Сотрудничество с соответствующими партнерами может ускорить процесс модернизации сектора отходов.

    Указывается, что запланированные меры считаются наиболее реальной и экономически эффективной дорожной картой для декарбонизации сектора отходов. В результате их реализации ожидается формирование более устойчивой модели в сфере управления отходами.

    отходы выбросы инфраструктура управление отходами
