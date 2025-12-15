Азербайджан создает информационную систему "Единое окно" для внешней торговли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по цифровизации деятельности в сфере импорта-экспорта, транзита, транспорта и логистики.

Как сообщает Report, согласно документу, в стране будет создана информационная система "Единое окно", нацеленная на совершенствование механизмов государственного управления в сфере регулирования внешней торговли и обеспечение эффективной координации деятельности государственных органов.

Новая система предусматривает создание полностью цифровой среды на основе единой точки доступа для операций импорта-экспорта, транзита, транспорта и логистики, а также внедрение "умной" системы управления грузопотоками.