Азербайджан создает информационную систему "Единое окно" для внешней торговли
Бизнес
- 15 декабря, 2025
- 13:21
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по цифровизации деятельности в сфере импорта-экспорта, транзита, транспорта и логистики.
Как сообщает Report, согласно документу, в стране будет создана информационная система "Единое окно", нацеленная на совершенствование механизмов государственного управления в сфере регулирования внешней торговли и обеспечение эффективной координации деятельности государственных органов.
Новая система предусматривает создание полностью цифровой среды на основе единой точки доступа для операций импорта-экспорта, транзита, транспорта и логистики, а также внедрение "умной" системы управления грузопотоками.
