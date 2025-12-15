Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Азербайджан создает информационную систему "Единое окно" для внешней торговли

    Бизнес
    • 15 декабря, 2025
    • 13:21
    Азербайджан создает информационную систему Единое окно для внешней торговли

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по цифровизации деятельности в сфере импорта-экспорта, транзита, транспорта и логистики.

    Как сообщает Report, согласно документу, в стране будет создана информационная система "Единое окно", нацеленная на совершенствование механизмов государственного управления в сфере регулирования внешней торговли и обеспечение эффективной координации деятельности государственных органов.

    Новая система предусматривает создание полностью цифровой среды на основе единой точки доступа для операций импорта-экспорта, транзита, транспорта и логистики, а также внедрение "умной" системы управления грузопотоками.

    Azərbaycan xarici ticarətlə bağlı "Bir pəncərə" informasiya sistemi yaradır
    Azerbaijan to launch Single Window digital system for trade and logistics

