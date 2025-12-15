Казахстан возобновил поставки нефти в Кыргызстан впервые с 2017 года

Казахстан возобновил экспорт нефти в Кыргызстан впервые с 2017 года.

Как передает Report, об этом сообщает "КазТрансОйл".

"Поставки нефти в Кыргызстан возобновились в ноябре этого года, ранее транспортировка осуществлялась в 2017 году. До конца 2025 года "КазТрансОйл" направит в Кыргызстан до 30 тыс. тонн нефти", - говорится в сообщении.

Одновременно в декабре 2025 года будет возобновлен транзит казахстанской нефти в Узбекистан. Объем поставок в этом направлении составит до 35 тыс. тонн.

Таким образом, совокупный объем транспортировки нефти в Кыргызстан и Узбекистан до конца года достигнет 65 тыс. тонн, из которых до 55 тыс. тонн придется на декабрь.

Транспортировка осуществляется по системе магистральных нефтепроводов компании до нефтеналивного пункта "Шагыр", где нефть перегружается в железнодорожные цистерны для дальнейшей отправки.