Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Казахстан возобновил поставки нефти в Кыргызстан впервые с 2017 года

    В регионе
    • 15 декабря, 2025
    • 13:01
    Казахстан возобновил поставки нефти в Кыргызстан впервые с 2017 года

    Казахстан возобновил экспорт нефти в Кыргызстан впервые с 2017 года.

    Как передает Report, об этом сообщает "КазТрансОйл".

    "Поставки нефти в Кыргызстан возобновились в ноябре этого года, ранее транспортировка осуществлялась в 2017 году. До конца 2025 года "КазТрансОйл" направит в Кыргызстан до 30 тыс. тонн нефти", - говорится в сообщении.

    Одновременно в декабре 2025 года будет возобновлен транзит казахстанской нефти в Узбекистан. Объем поставок в этом направлении составит до 35 тыс. тонн.

    Таким образом, совокупный объем транспортировки нефти в Кыргызстан и Узбекистан до конца года достигнет 65 тыс. тонн, из которых до 55 тыс. тонн придется на декабрь.

    Транспортировка осуществляется по системе магистральных нефтепроводов компании до нефтеналивного пункта "Шагыр", где нефть перегружается в железнодорожные цистерны для дальнейшей отправки.

    КазТрансОйл Казахстан Узбекистан Кыргызстан нефть поставки нефти

    Последние новости

    14:10

    Азербайджан направил запрос на участие в нескольких учениях НАТО в 2026 году - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    13:53

    Президент утвердил состав наблюдательного совета Фонда развития бизнеса

    Бизнес
    13:52
    Фото

    Вернувшимся в Хоровлу 22 семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:50

    ЕК намерена в начале 2026 года внести законопроект о запрете поставок нефти из РФ

    Энергетика
    13:45

    ИВ Баку завершает подготовку к новогодним торжествам

    Внутренняя политика
    13:44

    Число жертв наводнений в Марокко достигло 37 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    13:44

    Депутат: При оплате труда в праздничные дни будет учитываться почасовой тарифный оклад

    Социальная защита
    13:42

    Названо точное время наступления зимы в Азербайджане

    Наука и образование
    13:40

    Мирзоян: Ереван приветствует участие ЕС в инфраструктурных проектах на Южном Кавказе

    В регионе
    Лента новостей