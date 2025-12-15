Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана снизились более чем на 44%

В январе–ноябре текущего года в информационно-коммуникационный сектор Азербайджана было инвестировано 288,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем инвестиций в сектор сократился на 44,3%.

Согласно данным ведомства, доля инвестиций в сферу информации и связи в общем объеме вложений в экономику страны составила 1,7%. При этом только в ноябре в данный сектор было направлено 26,4 млн манатов, что на 51% меньше, чем за тот же месяц годом ранее.