    Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана снизились более чем на 44%

    ИКТ
    • 15 декабря, 2025
    • 13:04
    Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана снизились более чем на 44%

    В январе–ноябре текущего года в информационно-коммуникационный сектор Азербайджана было инвестировано 288,4 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем инвестиций в сектор сократился на 44,3%.

    Согласно данным ведомства, доля инвестиций в сферу информации и связи в общем объеме вложений в экономику страны составила 1,7%. При этом только в ноябре в данный сектор было направлено 26,4 млн манатов, что на 51% меньше, чем за тот же месяц годом ранее.

    инвестиции ИКТ Госкомстат статистика
