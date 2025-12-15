WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycanda bu il informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşunun məbləği açıqlanıb

    İKT
    • 15 dekabr, 2025
    • 12:43
    Azərbaycanda bu il informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşunun məbləği açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna 288,4 milyon manat investisiya qoyulub.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 44,3 % azdır.

    Bu sektora yatırılan investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunda payı 1,7 % təşkil edib.

    Təkcə noyabrda isə sektora investisiya qoyuluşu 26,4 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 51 % azdır.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə sektora investisiya qoyuluşu 630,4 milyon manat olub. Bu, 2023-cü illə müqayisədə 59,5 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi informasiya və rabitə sektoru investisiya
    Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана снизились более чем на 44%

    Son xəbərlər

    13:10

    Ermənistana yaxın zamanda Azərbaycan vasitəsilə yeni taxıl partiyası gözlənilir

    Region
    13:09

    Deputat: Bayram və ümumxalq hüzn günlərində əməkhaqqı ödənişində saatlıq tarif maaşı nəzərə alınacaq

    Sosial müdafiə
    13:07

    Azərbaycan klubu ölkə çempionatının oyununa çıxmaqdan imtina edib

    Futbol
    13:05
    Foto

    Azərbaycan nümayəndələri Bəhreyndə keçirilən festivalda Qarabağ atları ilə çıxış ediblər

    Daxili siyasət
    13:01
    Foto

    "Multikulturalizmə giriş" fənnini tədris edən müəllimlər üçün treninq təşkil olunub

    Elm və təhsil
    12:55

    Bakıda Yeni il şənliklərinə hazırlıqla bağlı işlər yekunlaşmaq üzrədir

    Daxili siyasət
    12:53

    Azərbaycan 9 ayda xalis maliyyə öhdəliklərini 0,4 milyard dollar artırıb

    Maliyyə
    12:53

    İranın XİN rəhbəri Moskvaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    12:51
    Foto

    Azərbaycanda daha 18 KOB subyekti "Startap" şəhadətnaməsi alıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti