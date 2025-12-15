Azərbaycanda bu il informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşunun məbləği açıqlanıb
İKT
- 15 dekabr, 2025
- 12:43
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna 288,4 milyon manat investisiya qoyulub.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 44,3 % azdır.
Bu sektora yatırılan investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunda payı 1,7 % təşkil edib.
Təkcə noyabrda isə sektora investisiya qoyuluşu 26,4 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 51 % azdır.
Xatırladaq ki, 2024-cü ildə sektora investisiya qoyuluşu 630,4 milyon manat olub. Bu, 2023-cü illə müqayisədə 59,5 % çoxdur.
Son xəbərlər
13:10
Ermənistana yaxın zamanda Azərbaycan vasitəsilə yeni taxıl partiyası gözlənilirRegion
13:09
Deputat: Bayram və ümumxalq hüzn günlərində əməkhaqqı ödənişində saatlıq tarif maaşı nəzərə alınacaqSosial müdafiə
13:07
Azərbaycan klubu ölkə çempionatının oyununa çıxmaqdan imtina edibFutbol
13:05
Foto
Azərbaycan nümayəndələri Bəhreyndə keçirilən festivalda Qarabağ atları ilə çıxış ediblərDaxili siyasət
13:01
Foto
"Multikulturalizmə giriş" fənnini tədris edən müəllimlər üçün treninq təşkil olunubElm və təhsil
12:55
Bakıda Yeni il şənliklərinə hazırlıqla bağlı işlər yekunlaşmaq üzrədirDaxili siyasət
12:53
Azərbaycan 9 ayda xalis maliyyə öhdəliklərini 0,4 milyard dollar artırıbMaliyyə
12:53
İranın XİN rəhbəri Moskvaya səfər edəcəkDigər ölkələr
12:51
Foto