    В Гарадаге задержаны лица, занимавшиеся наркокурьерством под видом пассажирских перевозок

    Происшествия
    • 15 декабря, 2025
    • 13:13
    В Гарадаге задержаны лица, занимавшиеся наркокурьерством под видом пассажирских перевозок

    В Гарадагском районе Баку пресечена деятельность группы, маскировавшей наркокурьерство под оказание услуг по перевозке пассажиров.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

    Отмечается, что в ходе очередной операции, проведенной сотрудниками Гарадагского районного управления полиции, были задержаны 49-летний Салман Мамедов и 42-летний Турал Рахманов.

    При личном досмотре задержанных, а также в микроавтобусе, принадлежащем Т.Рахманову, правоохранители обнаружили и изъяли 8,3 кг марихуаны, 2,56 кг опиума, а также 200 таблеток сильнодействующего психотропного вещества - метадона.

    В своих показаниях задержанные сообщили, что приобрели наркотические средства с целью последующего сбыта у гражданина Ирана, с которым познакомились через социальные сети. В ходе расследования также установлено, что они осуществляли наркокурьерскую деятельность, прикрываясь междугородними пассажирскими перевозками.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия продолжаются.

    МВД Азербайджана наркокурьеры задержание Салман Мамедов Турал Рахманов
    Qaradağda sərnişindaşıma adı altında narkokuryerlik edən şəxslər saxlanılıb

    Лента новостей