В Гарадаге задержаны лица, занимавшиеся наркокурьерством под видом пассажирских перевозок

В Гарадагском районе Баку пресечена деятельность группы, маскировавшей наркокурьерство под оказание услуг по перевозке пассажиров.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что в ходе очередной операции, проведенной сотрудниками Гарадагского районного управления полиции, были задержаны 49-летний Салман Мамедов и 42-летний Турал Рахманов.

При личном досмотре задержанных, а также в микроавтобусе, принадлежащем Т.Рахманову, правоохранители обнаружили и изъяли 8,3 кг марихуаны, 2,56 кг опиума, а также 200 таблеток сильнодействующего психотропного вещества - метадона.

В своих показаниях задержанные сообщили, что приобрели наркотические средства с целью последующего сбыта у гражданина Ирана, с которым познакомились через социальные сети. В ходе расследования также установлено, что они осуществляли наркокурьерскую деятельность, прикрываясь междугородними пассажирскими перевозками.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия продолжаются.