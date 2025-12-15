Хакан Фидан: Турция готова собрать Россию и Украину за столом переговоров

Турецкая дипломатия не знает времени и расстояний.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на открытии 16-й Конференции послов.

По словам министра, не случайно, что сегодня турецкая точка зрения обсуждается от Ближнего Востока до Балкан:

"Будь то будущее человечества или региональные проблемы, Турции всегда было что сказать и у этой страны всегда была и будет своя доктрина, которую она может представить".

Министр также отметил, что события в секторе Газа вызвали глобальное пробуждение, и Турция стала центром глобальной "совести". По его словам, если западные страны уже считают приемлемым концепцию "двух государств", то роль Турции в этом велика.

Касаясь российско-украинского конфликта, Хакан Фидан заметил: "Уже четвертый год продолжается российско-украинская война, которая является одной из самых сложных проблем нашего региона. Стамбул по-прежнему играет роль единственной площадки, где стороны могут собраться и обсудить ситуацию. Мы готовы вновь организовать мирный стол".

Говоря о ситуации в Сирии, Фидан подчеркнул, что работа Турции там только началась: "Мы продолжим оказывать поддержку возрождению Сирии".

Он добавил, что в 2026 году Турция примет от Азербайджана председательство в Организации тюркских государств, а также примет саммит НАТО.