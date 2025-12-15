Азербайджан увеличил чистые финансовые обязательства на $0,4 млрд за 9 месяцев
- 15 декабря, 2025
- 13:17
Чистые финансовые обязательства Азербайджана в январе-сентябре этого года увеличились на $415,9 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель сократился на $2 млрд 179,6 млн.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Рост за 9 месяцев обеспечен за счет увеличения привлеченных прямых инвестиций на $4 млрд 736,1 млн (на 4,7% больше), уменьшения репатриации привлеченных инвестиций на $5 млрд 041,3 млн (на 5,9% больше), увеличения нефтяного бонуса на $450,2 млн (на 1,7% меньше), уменьшения портфельных инвестиций на $33,7 млн (в 28,5 раз меньше), а также увеличения других инвестиций на $304,6 млн (год назад увеличились на 1 млрд 441,2 млн).
