Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Азербайджан увеличил чистые финансовые обязательства на $0,4 млрд за 9 месяцев

    Финансы
    • 15 декабря, 2025
    • 13:17
    Азербайджан увеличил чистые финансовые обязательства на $0,4 млрд за 9 месяцев

    Чистые финансовые обязательства Азербайджана в январе-сентябре этого года увеличились на $415,9 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель сократился на $2 млрд 179,6 млн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    Рост за 9 месяцев обеспечен за счет увеличения привлеченных прямых инвестиций на $4 млрд 736,1 млн (на 4,7% больше), уменьшения репатриации привлеченных инвестиций на $5 млрд 041,3 млн (на 5,9% больше), увеличения нефтяного бонуса на $450,2 млн (на 1,7% меньше), уменьшения портфельных инвестиций на $33,7 млн (в 28,5 раз меньше), а также увеличения других инвестиций на $304,6 млн (год назад увеличились на 1 млрд 441,2 млн).

    ЦБА Центробанк чистые финансовые обязательства статистика
    Azərbaycan 9 ayda xalis maliyyə öhdəliklərini 0,4 milyard dollar artırıb

    Последние новости

    14:10

    Азербайджан направил запрос на участие в нескольких учениях НАТО в 2026 году - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    13:53

    Президент утвердил состав наблюдательного совета Фонда развития бизнеса

    Бизнес
    13:52
    Фото

    Вернувшимся в Хоровлу 22 семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:50

    ЕК намерена в начале 2026 года внести законопроект о запрете поставок нефти из РФ

    Энергетика
    13:45

    ИВ Баку завершает подготовку к новогодним торжествам

    Внутренняя политика
    13:44

    Число жертв наводнений в Марокко достигло 37 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    13:44

    Депутат: При оплате труда в праздничные дни будет учитываться почасовой тарифный оклад

    Социальная защита
    13:42

    Названо точное время наступления зимы в Азербайджане

    Наука и образование
    13:40

    Мирзоян: Ереван приветствует участие ЕС в инфраструктурных проектах на Южном Кавказе

    В регионе
    Лента новостей