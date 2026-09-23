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    Азербайджан расширит площадь геологоразведки до 15 тыс. кв. км

    Промышленность
    • 23 сентября, 2026
    • 10:46
    Азербайджан расширит площадь геологоразведки до 15 тыс. кв. км

    В Азербайджане общую площадь территорий, охваченных геологоразведочными работами, планируется довести до 15 тыс. кв. км.

    Как сообщает Report, цель предусмотрена в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым Государственной программе развития горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027-2030 годы.

    При расширении геологоразведочных работ будут учитываться результаты Государственной программы геологического изучения недр и рационального использования минерально-сырьевой базы на 2020-2024 годы, а также первой Госпрограммы "Великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории.

    Документ предусматривает выявление новых месторождений полезных ископаемых, уточнение запасов уже известных месторождений и формирование надежной сырьевой базы для промышленности.

    Планируется также внедрить международные стандарты отчетности в области геологоразведки и оценки минеральных ресурсов.

    К эксплуатации предстоит подготовить перспективные месторождения, расположенные в Нахчыванском, Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, а также в других регионах страны.

    В их числе - полиметаллическое месторождение "Филизчай" и золоторудное месторождение "Союдлю" ("Зод").

    Государственная программа предусматривает расширение возможностей переработки руды и привлечение местных и иностранных инвестиций в проекты по добыче и переработке металлических руд.

    Геологоразведка Карабах Восточный Зангезур
    Azərbaycanda geoloji kəşfiyyat aparılan ərazilər 15 000 km²-ə çatdırılacaq
    Azerbaijan plans to expand geological exploration area to 15,000 square kilometers

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