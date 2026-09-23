Азербайджан расширит площадь геологоразведки до 15 тыс. кв. км

В Азербайджане общую площадь территорий, охваченных геологоразведочными работами, планируется довести до 15 тыс. кв. км.

Как сообщает Report, цель предусмотрена в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым Государственной программе развития горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027-2030 годы.

При расширении геологоразведочных работ будут учитываться результаты Государственной программы геологического изучения недр и рационального использования минерально-сырьевой базы на 2020-2024 годы, а также первой Госпрограммы "Великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории.

Документ предусматривает выявление новых месторождений полезных ископаемых, уточнение запасов уже известных месторождений и формирование надежной сырьевой базы для промышленности.

Планируется также внедрить международные стандарты отчетности в области геологоразведки и оценки минеральных ресурсов.

К эксплуатации предстоит подготовить перспективные месторождения, расположенные в Нахчыванском, Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, а также в других регионах страны.

В их числе - полиметаллическое месторождение "Филизчай" и золоторудное месторождение "Союдлю" ("Зод").

Государственная программа предусматривает расширение возможностей переработки руды и привлечение местных и иностранных инвестиций в проекты по добыче и переработке металлических руд.