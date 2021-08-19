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Азербайджан почти в 4 раза увеличил производство тракторов

Азербайджан почти в 4 раза увеличил производство тракторов В январе-июле 2021 года в Азербайджане было произведено 407 тракторов
Промышленность
19 августа 2021 г. 00:58
Азербайджан почти в 4 раза увеличил производство тракторов

В январе-июле 2021 года в Азербайджане было произведено 407 тракторов, что в 3,9 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете по статистике.

На первое августа на складах находится 60 готовых тракторов.

Всего же за 7 месяцев 2021 года в стране было произведено машин и оборудования, прицепов и полуприцепов, автомобилей и других транспортных средств на 172,4 млн манатов (рост за год на 47,8%).

Производство легковых автомобилей сократилось на 12,5%, до 940 единиц. На складах к 1 августу находились 141 легковой автомобиль.

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Версия на английском языке Azerbaijan quadruples tractor production 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda traktor istehsalı 3,9 dəfə artıb

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