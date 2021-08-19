Азербайджан почти в 4 раза увеличил производство тракторов

В январе-июле 2021 года в Азербайджане было произведено 407 тракторов

В январе-июле 2021 года в Азербайджане было произведено 407 тракторов, что в 3,9 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете по статистике.

На первое августа на складах находится 60 готовых тракторов.

Всего же за 7 месяцев 2021 года в стране было произведено машин и оборудования, прицепов и полуприцепов, автомобилей и других транспортных средств на 172,4 млн манатов (рост за год на 47,8%).

Производство легковых автомобилей сократилось на 12,5%, до 940 единиц. На складах к 1 августу находились 141 легковой автомобиль.