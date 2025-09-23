Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Азербайджан планирует охватить 70 тыс. граждан образовательной платформой Coursera

    Промышленность
    • 23 сентября, 2025
    • 13:26
    Азербайджан планирует охватить 70 тыс. граждан образовательной платформой Coursera

    К апрелю следующего года планируется привлечь 70 тыс. человек в Азербайджане к образовательной платформе Coursera - одной из крупнейших в мире систем онлайн-обучения.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление исполнительного директора 4SIM Фариза Джафарова во второй день I Азербайджанского международного инвестфорума (AIIF 2025) в Баку.

    По его словам, за последние 4 месяца более 30 тыс. граждан Азербайджана получили примерно 63 тыс. сертификатов.

    "Эта платформа помогает устранить пробелы в навыках в кратчайшие сроки. В целом, эти инициативы составляют лишь часть стратегических программ 4SIM. В рамках стратегии цифровой экономики планируется реализация более 50 инициатив, что создаст дополнительную стоимость как с точки зрения вклада в ВВП, так и роста компаний, а также привлечения международных инвестиций и талантов в страну", - сказал Джафаров.

    Coursera AIIF 2025 Азербайджан образование
    "Coursera" platformasının 70 min nəfəri əhatə etməsi planlaşdırılır
    Azerbaijan plans to cover 70,000 citizens by Coursera educational platform

    Последние новости

    14:50

    Эмин Гусейнов: Карабах привлекателен для иностранных инвесторов

    Внутренняя политика
    14:33

    Посол США: Еревану и Баку необходимо подписать и ратифицировать мирный договор

    В регионе
    14:26

    Глава МИД: Венгрия не намерена отказываться от закупок нефти в России

    Другие страны
    14:24

    Комитет Европарламента проголосовал против лишения иммунитета депутатов по запросу Венгрии

    Другие страны
    14:23

    Город Агдам примет первых жителей в ноябре

    Внутренняя политика
    14:19
    Фото

    Археологи нашли в Масаллы уникальный образец кувшинного погребения

    Это интересно
    14:19

    API Holding и SOCAR подписали соглашение по Italiana Petroli

    Энергетика
    14:17

    Песков: Заявления Дании о возможной причастности РФ к инциденту в аэропорту - голословны

    В регионе
    14:15
    Фото

    Российский пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" зашел в порт Баку

    Армия
    Лента новостей