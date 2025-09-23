Азербайджан планирует охватить 70 тыс. граждан образовательной платформой Coursera

К апрелю следующего года планируется привлечь 70 тыс. человек в Азербайджане к образовательной платформе Coursera - одной из крупнейших в мире систем онлайн-обучения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление исполнительного директора 4SIM Фариза Джафарова во второй день I Азербайджанского международного инвестфорума (AIIF 2025) в Баку.

По его словам, за последние 4 месяца более 30 тыс. граждан Азербайджана получили примерно 63 тыс. сертификатов.

"Эта платформа помогает устранить пробелы в навыках в кратчайшие сроки. В целом, эти инициативы составляют лишь часть стратегических программ 4SIM. В рамках стратегии цифровой экономики планируется реализация более 50 инициатив, что создаст дополнительную стоимость как с точки зрения вклада в ВВП, так и роста компаний, а также привлечения международных инвестиций и талантов в страну", - сказал Джафаров.