İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    "Coursera" platformasının 70 min nəfəri əhatə etməsi planlaşdırılır

    Sənaye
    • 23 sentyabr, 2025
    • 13:03
    Coursera platformasının 70 min nəfəri əhatə etməsi planlaşdırılır
    Fariz Cəfərov

    Gələn il ilin aprel ayına qədər 70 000 nəfərin "Coursera" platforması ilə əhatə olunması planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında IV Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzinin (4SIM) icraçı direktoru Fariz Cəfərov Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun(AIIF 2025) 2-cü günündə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, son 4 ayda 30 000-dən çox Azərbaycan vətəndaşı qısa müddətdə təxminən 63 000 sertifikat əldə edib: "Bu təşəbbüs bacarıq boşluqlarını qısa zamanda aradan qaldırmaq məqsədini daşıyır. Ümumiyyətlə, təşəbbüslər 4SİM-in strateji proqramlarının yalnız bir hissəsini təşkil edir. Rəqəmsal iqtisadiyyat strategiyası çərçivəsində isə 50-dən çox təşəbbüsün həyata keçirilməsi planlaşdırılır, bu isə həm ÜDM-ə töhfə, həm şirkətlərin böyüməsi, həm də ölkəyə beynəlxalq sərmayə və istedad cəlbi baxımından əlavə dəyər yaradacaq".

    Zira, Coursera Fariz Cəfərov

    Son xəbərlər

    13:14

    FHN Sığınacaq və Sosial Reabilitasiya Müəssisəsində təlim keçirib

    Digər
    13:14

    Zaur Əliyev: İcbari tibbi sığorta üzrə müxtəlif maliyyələşdirmə metodları üzərində işlənilməlidir

    Sağlamlıq
    13:11

    Gələn il bir çox xarici ölkələrin nümayəndələri tibbi turizm sahəsi ilə tanış olmaq üçün Azərbaycana gələcək

    Sağlamlıq
    13:10

    Rasim Mövsümzadə: "UEFA Çempionlar Liqasını qazanması Dembeleni favoritə çevirmişdi"

    Futbol
    13:03

    "Coursera" platformasının 70 min nəfəri əhatə etməsi planlaşdırılır

    Sənaye
    13:03

    Şuşanın Baş planında daşınmaz əmlak layihələri üçün ərazilər müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    13:01

    Azərbaycanda yaradılacaq "4.0 Sənaye Mərkəzi"ndə istehsal xətti olacaq

    Sənaye
    12:56

    "Uzbekistan Airways" "Boeing"dən 22 təyyarə alır

    Digər ölkələr
    12:51

    BMT: İrəvanda Cənubi Qafqazda ən pis hava keyfiyyəti müşahidə edilir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti