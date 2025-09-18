Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Азербайджан наращивает экспортный потенциал пищевой продукции

    • 18 сентября, 2025
    Азербайджан наращивает экспортный потенциал пищевой продукции

    В Азербайджане достигнут значительный прогресс в обеспечении пищевой безопасности, в улучшении снабжения населения безопасными и качественными продуктами питания, в увеличении экспортного потенциала продукции местного производства.

    Как передает Report, об этом в интервью Xinhua заявила заместитель председателя правления Азербайджанского института пищевой безопасности Тамилла Алиева.

    "Вся проделанная работа и достигнутые успехи служат защите жизни и здоровья людей, обеспечению пищевой безопасности страны, а также непосредственно расширяют возможности международной торговли нашей продукцией", - сказала она.

    Azərbaycan ərzaq məhsullarının ixrac potensialını artırır

