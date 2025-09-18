Азербайджан наращивает экспортный потенциал пищевой продукции
Промышленность
- 18 сентября, 2025
- 18:52
В Азербайджане достигнут значительный прогресс в обеспечении пищевой безопасности, в улучшении снабжения населения безопасными и качественными продуктами питания, в увеличении экспортного потенциала продукции местного производства.
Как передает Report, об этом в интервью Xinhua заявила заместитель председателя правления Азербайджанского института пищевой безопасности Тамилла Алиева.
"Вся проделанная работа и достигнутые успехи служат защите жизни и здоровья людей, обеспечению пищевой безопасности страны, а также непосредственно расширяют возможности международной торговли нашей продукцией", - сказала она.
Последние новости
19:55
Азербайджан представит ЕС трехлетний стратегический план по развитию женского предпринимательстваБизнес
19:53
Эрдоган провел закрытые переговоры с главой ПалестиныВ регионе
19:51
Странам Среднего коридора предлагается совместно инвестировать в строительство и управление терминаламиИнфраструктура
19:48
В Подмосковье из торгового центра эвакуированы свыше 400 человекВ регионе
19:42
Deloitte опубликовал очередной отчет о бизнес-перспективах АзербайджанаБизнес
19:31
Экс-охранника Исмаилова приговорили к 14,5 года колонии по делу РуссоВ регионе
19:23
Фото
В Баку состоялось мероприятие "Бельгия и инновации Формулы-1: на полной мощности"Формула 1
19:13
Разоблачена сеть организаторов азартных онлайн-игр с оборотом более 10 млн манатовПроисшествия
19:13