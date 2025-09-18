İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Azərbaycan ərzaq məhsullarının ixrac potensialını artırır

    Sənaye
    • 18 sentyabr, 2025
    • 19:01
    Azərbaycan ərzaq məhsullarının ixrac potensialını artırır

    Azərbaycan ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, əhalinin təhlükəsiz və keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təminatının yaxşılaşdırılması, yerli istehsal məhsullarının ixrac potensialının artırılması istiqamətində mühüm nailiyyətlər əldə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Sinhua" agentliyinə müsahibəsində Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun sədr müavini Tamilla Əliyeva deyib.

    "Bütün görülən işlər və əldə olunan uğurlar insanların həyat və sağlamlığının qorunmasına, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, məhsullarımızın beynəlxalq ticarət imkanlarının bilavasitə genişləndirilməsinə xidmət edir", - o bildirib.

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu ərzaq təhlükəsizliyi
