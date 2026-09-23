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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджан увеличит экспорт горнодобывающей и металлургической продукции до $2 млрд в год

    Промышленность
    • 23 сентября, 2026
    • 10:39
    Азербайджан увеличит экспорт горнодобывающей и металлургической продукции до $2 млрд в год

    В Азербайджане планируется довести годовой экспортный потенциал горнодобывающей и металлургической промышленности примерно до $2 млрд исходя из средних мировых цен 2025 года.

    Как сообщает Report, это предусмотрено утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программой на 2027–2030 годы по развитию горнодобывающей (металлические руды) и металлургической промышленности".

    Согласно документу, планируется создать новые производственные мощности, в том числе ввести в эксплуатацию обогатительный завод по проекту Дашкесанского месторождения железной руды, завод по производству окатышей, завод по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ), новый прокатный завод ЗАО "Baku Steel Company", электролизный завод ООО "Азералюминий" в Гяндже, завод по кальцинации и обжигу анодов на основе ТИЭ (титана) и флотационную фабрику на месторождении Сёюдлю (Зод).

    Также предусмотривается привлечение иностранных инвестиций в отрасль и более чем двукратное увеличение добавленной стоимости с учетом планируемых к созданию производственных мощностей.

    Горнодобывающая промышленность Металлургическая промышленность Ненефтяной экспорт
    Dağ-mədən və metallurgiya sənayesində illik ixracın dəyəri 2 milyard dollara çatdırılacaq
    Azerbaijan plans to increase annual export potential of mining, metallurgy industry to $2B

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