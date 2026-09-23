Азербайджан увеличит экспорт горнодобывающей и металлургической продукции до $2 млрд в год

В Азербайджане планируется довести годовой экспортный потенциал горнодобывающей и металлургической промышленности примерно до $2 млрд исходя из средних мировых цен 2025 года.

Как сообщает Report, это предусмотрено утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программой на 2027–2030 годы по развитию горнодобывающей (металлические руды) и металлургической промышленности".

Согласно документу, планируется создать новые производственные мощности, в том числе ввести в эксплуатацию обогатительный завод по проекту Дашкесанского месторождения железной руды, завод по производству окатышей, завод по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ), новый прокатный завод ЗАО "Baku Steel Company", электролизный завод ООО "Азералюминий" в Гяндже, завод по кальцинации и обжигу анодов на основе ТИЭ (титана) и флотационную фабрику на месторождении Сёюдлю (Зод).

Также предусмотривается привлечение иностранных инвестиций в отрасль и более чем двукратное увеличение добавленной стоимости с учетом планируемых к созданию производственных мощностей.