Азербайджан начал экспорт карбамида в Словению

Резидент Сумгайытского химического промышленного парка - завод Государственной нефтяной компании (SOCAR), находящийся в ведении Агентства по развитию экономических зон (IZIA) при министерстве экономики, впервые экспортировал карбамидные удобрения в Словен

Резидент Сумгайытского химического промышленного парка - завод Государственной нефтяной компании (SOCAR), находящийся в ведении Агентства по развитию экономических зон (IZIA) при министерстве экономики, впервые экспортировал карбамидные удобрения в Словению.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, на начальном этапе в Словению отправлено около 5 тыс. тонн удобрений.

Напомним, что до сих пор производимая на предприятии продукция под брендом “Made in Azerbaijan” экспортировалась в 23 страны (Бразилия, Индия, Турция, Россия, Израиль, Польша, Греция, Румыния, Болгария, Албания, Италия, Грузия и др.).