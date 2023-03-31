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Азербайджан начал экспорт карбамида в Словению

Азербайджан начал экспорт карбамида в Словению Резидент Сумгайытского химического промышленного парка - завод Государственной нефтяной компании (SOCAR), находящийся в ведении Агентства по развитию экономических зон (IZIA) при министерстве экономики, впервые экспортировал карбамидные удобрения в Словен
Промышленность
31 марта 2023 г. 17:53
Азербайджан начал экспорт карбамида в Словению

Резидент Сумгайытского химического промышленного парка - завод Государственной нефтяной компании (SOCAR), находящийся в ведении Агентства по развитию экономических зон (IZIA) при министерстве экономики, впервые экспортировал карбамидные удобрения в Словению.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, на начальном этапе в Словению отправлено около 5 тыс. тонн удобрений.

Напомним, что до сих пор производимая на предприятии продукция под брендом “Made in Azerbaijan” экспортировалась в 23 страны (Бразилия, Индия, Турция, Россия, Израиль, Польша, Греция, Румыния, Болгария, Албания, Италия, Грузия и др.).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Sloveniyaya karbamid gübrəsinin ixracına başlayıb

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