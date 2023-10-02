Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере промышленности и технологий

Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в сфере промышленности и технологий.

Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в сфере промышленности и технологий.

Как передает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в социальной сети "X".

"В ходе встречи с министром промышленности и технологий Турции Мехметом Фатихом Каджыром было выражено удовлетворение развитием дружественных и братских связей по различным направлениям. Отмечены возможности для расширения экономического партнерства путем укрепления сотрудничества в сфере инвестиций, обмена опытом в области промышленности и технологий, а также по другим направлениям", - написал министр.

В информации, распространенной министерством, говорится, что cтороны обсудили расширение торгово-экономических связей, участие турецких компаний в реализуемых в Азербайджане новых проектах, инвестиции в промышленные парки и кварталы.