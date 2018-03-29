Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан и Иран могут расширить сотрудничество в сфере производства лекарств и здравоохранения

Как передает Report, об этом сказал президент Ирана Хасан Роухани 28 марта после церемонии подписания документов во время выступления c главой Азербайджана Ильхамом Алиевым с заявлениями для прессы.

"Решения двух государств о взаимном инвестировании, инвестирование как проекта Астара-Астара, так и предприятия по производству автомобилей, открытие которого состоится завтра, свидетельствуют о том, что наши страны обладают твердой волей для широкого сотрудничества. В будущем мы можем расширить сотрудничество в области производства лекарств, здравоохранения и энергообмена", - отметил Роухани.