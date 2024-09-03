Азербайджан и Беларусь обсудили возможности создания совместных предприятий

На встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с заместителем министра иностранных дел Беларуси Игорем Назаруком были обсуждены возможности создания совместных производственных предприятий.

На встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с заместителем министра иностранных дел Беларуси Игорем Назаруком были обсуждены возможности создания совместных производственных предприятий.

Как передает Report, об этом Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".

"Мы обсудили реализацию подписанных документов по укреплению азербайджано-белорусских отношений, а также расширение сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, агропромышленного комплекса", - написал министр.