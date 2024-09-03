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Азербайджан и Беларусь обсудили возможности создания совместных предприятий 

Азербайджан и Беларусь обсудили возможности создания совместных предприятий  На встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с заместителем министра иностранных дел Беларуси Игорем Назаруком были обсуждены возможности создания совместных производственных предприятий.
Промышленность
3 сентября 2024 г. 15:22
Азербайджан и Беларусь обсудили возможности создания совместных предприятий 

На встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с заместителем министра иностранных дел Беларуси Игорем Назаруком были обсуждены возможности создания совместных производственных предприятий.

Как передает Report, об этом Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".

"Мы обсудили реализацию подписанных документов по укреплению азербайджано-белорусских отношений, а также расширение сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, агропромышленного комплекса", - написал министр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ilə Belarus arasında birgə istehsal müəssisələrinin yaradılması imkanları müzakirə edilib

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