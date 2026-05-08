Азербайджан и Беларусь готовятся запустить совместное производство смешанных удобрений в Сумгайыте

Совместный азербайджано-белорусский проект по выпуску смешанных удобрений находится на завершающей стадии подготовки к запуску.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Турал Гаджилы, выступая на семинаре Белорусской универсальной товарной биржи "Открытый диалог с бизнесом", проходящем в Баку.

Т. Гаджилы отметил, что по итогам первого квартала 2026 года объем двусторонней торговли между Азербайджаном и Беларусью увеличился на 11%.

"На текущем этапе идет активная подготовка к организации совместного выпуска смешанных удобрений, которое в ближайшее время будет реализовано в Сумгайыте. Данный проект окажет значительное влияние на взаимный товарооборот, а также будет нацелен на экспорт продукции в третьи страны. Помимо этого, продолжается детальная проработка других совместных инициатив", - заявил Т. Гаджилы.