    "Азералюминиум" сократил экспортные доходы почти на 13%

    Промышленность
    • 28 ноября, 2025
    • 16:49
    Азералюминиум сократил экспортные доходы почти на 13%

    ООО "Азералюминиум" в январе-октябре этого года экспортировал продукцию на сумму $103,8 млн, что на 12,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Напомним, что за 10 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 6,6% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил $3 млрд.

