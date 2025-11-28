"Азералюминиум" сократил экспортные доходы почти на 13%
- 28 ноября, 2025
- 16:49
ООО "Азералюминиум" в январе-октябре этого года экспортировал продукцию на сумму $103,8 млн, что на 12,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
Напомним, что за 10 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 6,6% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил $3 млрд.
