​"АвтоВАЗ" планирует увеличить производство в 2015 году почти на 40%

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "АвтоВАЗ" планирует увеличить в 2015 году объемы производства по сравнению с 2014 годом почти на 39%, до 712 тыс. автомобилей.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-центре "АвтоВАЗа" со ссылкой на слова президента автозавода Бу Андерссона.

"Большое увеличение объемов производства также произойдет за счет начала выпуска в сентябре 2015 года автомобилей Lada Vesta, но результаты мы увидим в 2016 году", - заявлял ранее глава "АвтоВАЗа".

В 2014 году "АвтоВАЗ" выпустил 511 894 автомобиля.

"АвтоВАЗ" экспортирует автомобили в основном в Казахстан, Азербайджан и на Украину, незначительные объемы отправляются в Европу, на Ближний Восток и в страны Латинской Америки.