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    Anglo Asian Mining сохранила годовой прогноз добычи меди и серебра в Азербайджане

    Промышленность
    • 21 сентября, 2026
    • 11:46
    Anglo Asian Mining сохранила годовой прогноз добычи меди и серебра в Азербайджане

    Британская Anglo Asian Mining PLC (AAM), разрабатывающая месторождения драгоценных и цветных металлов в Азербайджане, снизила прогноз добычи золота на 2026 год с 28–33 тыс. до 26–30 тыс. унций.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные компании, годовые прогнозы производства меди и серебра оставлены без изменений.

    "AAM сохраняет прогноз производства на весь год на уровне 20–25 тыс. тонн меди и 170–210 тыс. унций серебра. Изменчивость содержания золота в руде месторождения "Гилар" привела к более низким, чем ожидалось, показателям добычи золота в первом полугодии. В связи с этим прогноз производства золота на 2026 год снижен с 28–33 тыс. до 26–30 тыс. унций. Прогноз совокупных затрат на поддержание производства меди также снижен до $6–7 тыс. на тонну", - говорится в сообщении.

    AAM сохраняет уверенность в реализации среднесрочной стратегии, предусматривающей превращение компании в ориентированного на медь производителя среднего масштаба с несколькими активами.

    После ввода в эксплуатацию двух новых рудников в 2025 году медь стала основным продуктом компании. Освоение месторождений "Хархар" и "Гарадаг" продолжается в соответствии с планами руководства. Ожидается, что эти медные активы позволят AAM к 2030 году завершить переход к статусу производителя среднего масштаба.

    Anglo Asian Mining добычу драгметаллов осуществляет с контрактной площади "Гедабек" и "Гоша". Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку шести месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC – 49%. В настоящее время AAM владеет правами на разработку в Азербайджане восьми контрактных площадей.

    Добыча золота Драгоценные металлы Anglo Asian Mining (ААМ)
    "Anglo Asian Mining" bu il üçün mis və gümüş istehsalı üzrə proqnozlarını dəyişməz saxlayıb
    Anglo Asian Mining maintains 2026 copper, silver targets

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