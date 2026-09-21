Anglo Asian Mining сохранила годовой прогноз добычи меди и серебра в Азербайджане

Британская Anglo Asian Mining PLC (AAM), разрабатывающая месторождения драгоценных и цветных металлов в Азербайджане, снизила прогноз добычи золота на 2026 год с 28–33 тыс. до 26–30 тыс. унций.

Как сообщает Report со ссылкой на данные компании, годовые прогнозы производства меди и серебра оставлены без изменений.

"AAM сохраняет прогноз производства на весь год на уровне 20–25 тыс. тонн меди и 170–210 тыс. унций серебра. Изменчивость содержания золота в руде месторождения "Гилар" привела к более низким, чем ожидалось, показателям добычи золота в первом полугодии. В связи с этим прогноз производства золота на 2026 год снижен с 28–33 тыс. до 26–30 тыс. унций. Прогноз совокупных затрат на поддержание производства меди также снижен до $6–7 тыс. на тонну", - говорится в сообщении.

AAM сохраняет уверенность в реализации среднесрочной стратегии, предусматривающей превращение компании в ориентированного на медь производителя среднего масштаба с несколькими активами.

После ввода в эксплуатацию двух новых рудников в 2025 году медь стала основным продуктом компании. Освоение месторождений "Хархар" и "Гарадаг" продолжается в соответствии с планами руководства. Ожидается, что эти медные активы позволят AAM к 2030 году завершить переход к статусу производителя среднего масштаба.

Anglo Asian Mining добычу драгметаллов осуществляет с контрактной площади "Гедабек" и "Гоша". Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку шести месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC – 49%. В настоящее время AAM владеет правами на разработку в Азербайджане восьми контрактных площадей.