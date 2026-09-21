"Anglo Asian Mining" bu il üçün mis və gümüş istehsalı üzrə proqnozlarını dəyişməz saxlayıb
- 21 sentyabr, 2026
- 11:05
Azərbaycanda qızıl yataqlarının istismarı sahəsində fəaliyyət göstərən Böyük Britaniyanın "Anglo Asian Mining PLC" (AAM) şirkəti cari il üçün mis istehsalı gözləntilərini 20-25 min ton, gümüş istehsalı üzrə proqnozunu isə 170-210 min unsiya həddində saxlayıb.
Bu barədə "Report" şirkətin məlumatına istinadən xəbər verir. Qeyd olunan proqnozlar fevral ayında elan edilən göstəricilərlə üst-üstə düşür.
Bununla belə, şirkət qızıl istehsalı üzrə proqnozunu 28-33 min unsiyadan 26-30 min unsiyaya endirmək qərarına gəlib.
Açıqlamada bildirilir ki, "Gilar" yatağındakı qızıl daşıyan mineralların qeyri-sabitliyi ilin birinci yarısında qızılın gözləniləndən az həcmdə hasil edilməsinə səbəb olub. Eyni zamanda, mis istehsalı üzrə illik Tam Davamlı Xərclər (AISC) proqnozu da hər ton mis üçün 6-7 min ABŞ dolları səviyyəsinə endirilib.
Məlumata görə, "Anglo Asian" çoxaktivli, misə istiqamətlənmiş, orta həcmli istehsalçıya çevrilmək üzrə ortamüddətli inkişaf strategiyasının uğurla reallaşdırılacağına inamını saxlayır. 2025-ci ildə iki yeni mədənin istismara verilməsi ilə şirkət 2026-cı ildə əsas məhsul olaraq misə keçid edib. "Xarxar" və "Qaradağ" yataqlarının inkişafı planlara müvafiq olaraq davam etdirilir. Hər iki yataq şirkətin 2030-cu ilə qədər orta həcmli istehsalçı statusuna keçidini başa çatdırmasını təmin edəcək mühüm mis aktivləri hesab olunur.
Xatırladaq ki, 1997-ci il avqustun 21-də imzalanmış PSA (Production Sharing Agreement/Hasilatın Pay Bölgüsü) tipli müqavilə 6 yatağın işlənməsini nəzərdə tutub. Müqavilədə Azərbaycanın payı 51 %, "Anglo-Asian Mining Plc." şirkətinin payı 49 % təşkil edir.
Hazırda Azərbaycanda 8 müqavilə sahəsini işləmək hüququna malik olan AAM hələlik iki müqavilə sahəsində - "Gədəbəy" və "Qoşa" yataqlarında qiymətli metal hasilatı ilə məşğul olur.