Anglo Asian Mining планирует начать разработку месторождений в Карабахе

Британская компания Anglo Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, планирует начать разработку месторождений на освобожденных от оккупации территориях.

Британская компания Anglo Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, планирует начать разработку месторождений на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет, опубликованный компанией.

"Компания намерена приступить к разработке месторождений после того, как доступ на эти территории будет разрешен", - говорится в отчете.

Отметим, что в 1997 году было подписано соглашение о разделе добычи на разработку шести контрактных площадей, три из которых находятся в Карабахе - "Сутели", "Вежнали" и "Гызылбулаг".

В сообщении компании отмечается, что договор по этим месторождениям будет обнулен, то есть компания будет разрабатывать контрактные площади в течение 5 лет и заниматься добычей в течение 15 лет, и получит возможность дважды продлевать соглашение сроком на 5 лет.

Представители компании Anglo Asian Mining Plc уже побывали на месторождении в Зангилане. Раньше армяне занимались там добычей драгоценных металлов.

Отметим, что потенциал этих месторождений до сих пор неизвестен.

Anglo Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на месторождении "Гедабек" началась в 2009 году.