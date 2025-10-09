Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Anglo Asian Mining обновила прогнозы по добыче золота и меди в Азербайджане в 2025 году

    Промышленность
    • 09 октября, 2025
    • 13:00
    Британская золотодобывающая компания Anglo Asian Mining (AAM) прогнозирует добычу золота в Азербайджане в 2025 году в пределах 25 000 -28 000 унций.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании с обновленными прогнозами.

    По данным ААМ, в 2024 году фактическая добыча золота составила 15 073 унций. Таким образом, в 2025 году рост этого показателя может составить от 1,7 раза до 1,9 раза.

    Добыча меди компанией в этом году в Азербайджане прогнозируется в объеме от 8100 до 9000 тонн против фактического показателя за 2024 год на уровне 377 тонн. Таким образом, рост в добыче меди по итогам текущего года может составить 21,5-23,9 раза.

    Оборот компании по итогам 2025 года прогнозируется в пределах $125-140 млн против фактического показателя в $39,6 млн (рост от 3,2 до 3,5 раза), EBITDA - на уровне $40-50 млн от фактического операционного убытка в $5,4 млн.

    Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года. В настоящее время ААМ владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей, но занимается добычей драгметаллов пока с двух контрактных площадей - "Гедабек" и "Гоша".

    Доля Азербайджана, который в контракте представляет ЗАО "AzerGold", составляет 51%, доля AAM - 49%.

