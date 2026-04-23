    Anglo Asian Mining готовит ТЭО для месторождений Хархар и Гарадаг

    23 апреля, 2026
    • 12:11
    Anglo Asian Mining готовит ТЭО для месторождений Хархар и Гарадаг

    Британская горнодобывающая компания Anglo Asian Mining (ААМ), специализирующаяся на освоении золотоносных месторождений в Азербайджане, планирует привлечь консультантов для подготовки технико-экономического обоснования разработки месторождений Хархар и Гарадаг в Азербайджане.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении ААМ.

    "Anglo Asian Mining продолжает работу над технико-экономическими обоснованиями для месторождений Хархар и Гарадаг и рассчитывает привлечь консультантов в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

    В нем отмечается, на Гарадаге ведутся опытно-промышленные горные исследования. В частности, независимые сторонние организации оценивают геологические и металлургические характеристики месторождения с целью обеспечения наиболее эффективной разработки.

    "Также ведется планирование испытаний руд Хархара на предмет переработки методом медного биокучного выщелачивания", - говорится в информации.

    ААМ напоминает, что стратегический план роста компании предполагает ее трансформацию в многопрофильного производителя меди и золота среднего уровня к 2030 году.

    " К этому времени медь станет основным продуктом компании с прогнозируемым годовым объемом производства около 50 –55 тыс. тонн. Компания планирует достичь этого роста за счет ввода в эксплуатацию трех новых рудников в период с 2027 по 2030 год на рудниках Хархар, Гарадаг и Зафар, в дополнение к недавно открытым рудникам Гилар и Демирли", - говорится в сообщении.

    Напомним, что производство на руднике Гилар началось в мае 2025 года, а на Демирли - в июле 2025 года.

    Anglo Asian Mining plc - производитель меди и золота в Азербайджане. Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку шести месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining Plc. - 49%. В настоящее время AAM владеет правами на разработку восьми контрактных площадей в Азербайджане.

    "Anglo Asian Mining" Azərbaycanda iki yeni qızıl yatağının işlənməsi üçün məsləhətçi cəlb edir
    Anglo Asian Mining hires advisor for two new gold projects in Azerbaijan

    Последние новости

    22:17

    В ТюркПА осудили сожжение турецкого флага в Армении

    Внешняя политика
    22:06

    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:58

    Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медали

    Индивидуальные
    21:49

    Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕС

    Другие страны
    21:34

    При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек

    Другие страны
    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    Лента новостей