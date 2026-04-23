Anglo Asian Mining готовит ТЭО для месторождений Хархар и Гарадаг

Британская горнодобывающая компания Anglo Asian Mining (ААМ), специализирующаяся на освоении золотоносных месторождений в Азербайджане, планирует привлечь консультантов для подготовки технико-экономического обоснования разработки месторождений Хархар и Гарадаг в Азербайджане.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ААМ.

"Anglo Asian Mining продолжает работу над технико-экономическими обоснованиями для месторождений Хархар и Гарадаг и рассчитывает привлечь консультантов в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, на Гарадаге ведутся опытно-промышленные горные исследования. В частности, независимые сторонние организации оценивают геологические и металлургические характеристики месторождения с целью обеспечения наиболее эффективной разработки.

"Также ведется планирование испытаний руд Хархара на предмет переработки методом медного биокучного выщелачивания", - говорится в информации.

ААМ напоминает, что стратегический план роста компании предполагает ее трансформацию в многопрофильного производителя меди и золота среднего уровня к 2030 году.

" К этому времени медь станет основным продуктом компании с прогнозируемым годовым объемом производства около 50 –55 тыс. тонн. Компания планирует достичь этого роста за счет ввода в эксплуатацию трех новых рудников в период с 2027 по 2030 год на рудниках Хархар, Гарадаг и Зафар, в дополнение к недавно открытым рудникам Гилар и Демирли", - говорится в сообщении.

Напомним, что производство на руднике Гилар началось в мае 2025 года, а на Демирли - в июле 2025 года.

Anglo Asian Mining plc - производитель меди и золота в Азербайджане. Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку шести месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining Plc. - 49%. В настоящее время AAM владеет правами на разработку восьми контрактных площадей в Азербайджане.