    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Sənaye
    • 23 aprel, 2026
    • 14:21
    Anglo Asian Mining Azərbaycanda iki yeni qızıl yatağının işlənməsi üçün məsləhətçi cəlb edir

    Azərbaycanda qızıl yataqlarının işlənməsi üzrə ixtisaslaşan Böyük Britaniyanın "Anglo Asian Mining" (AAM) dağ-mədən şirkəti ölkədəki "Xarxar" və "Qaradağ" yataqlarının işlənməsinin texniki-iqtisadi əsaslandırmasının (TİƏ) hazırlanması üçün məsləhətçilər cəlb etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AAM-ın məlumatında qeyd olunub.

    "Anglo Asian Mining" şirkəti "Xarxar" və "Qaradağ" yataqları üçün TİƏ üzərində işi davam etdirir və yaxın həftələrdə məsləhətçiləri cəlb etməyi planlaşdırır", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, "Qaradağ"da təcrübə-sənaye dağ-mədən tədqiqatları aparılır. Xüsusilə, müstəqil kənar təşkilatlar ən səmərəli işlənməni təmin etmək məqsədilə yatağın geoloji və metallurgiya xüsusiyyətlərini qiymətləndirirlər.

    "Həmçinin "Xarxar" filizlərinin misin bioloji yuyulması metodu ilə emalı üzrə sınaqların planlaşdırılması həyata keçirilir", - məlumatda bildirilib.

    AAM xatırladıb ki, şirkətin strateji inkişaf planı 2030-cu ilə qədər onun orta səviyyəli çoxşaxəli mis və qızıl istehsalçısına çevrilməsini nəzərdə tutur.

    "Bu vaxta qədər mis şirkətin əsas məhsulu olacaq və illik istehsal həcminin təxminən 50-55 min ton olacağı proqnozlaşdırılır. Şirkət bu artıma bu yaxınlarda açılmış "Gilar" və "Dəmirli" mədənlərinə əlavə olaraq, 2027-2030-cu illər ərzində "Xarxar", "Qaradağ" və "Zəfər" yataqlarında üç yeni mədənin istismara verilməsi hesabına nail olmağı planlaşdırır", - məlumatda qeyd olunub.

    Xatırladaq ki, "Gilar" mədənində hasilat 2025-ci ilin mayında, "Dəmirli"də isə 2025-ci ilin iyulunda başlayıb.

    "Anglo Asian Mining plc" Azərbaycanda mis və qızıl istehsalçısıdır. PSA tipli müqavilə 21 avqust 1997-ci ildə imzalanıb və altı yatağın işlənməsini nəzərdə tutur. Müqavilədə Azərbaycanın payı 51 %, "Anglo Asian Mining Plc." şirkətinin payı isə 49 % təşkil edir. Hazırda AAM Azərbaycanda səkkiz müqavilə sahəsinin işlənməsi hüququna malikdir.

    Anglo Asian Mining (AAM) Qızıl hasilatı Xarxar yatağı Qaradağ yatağı
    Son xəbərlər

    22:25

    Futbol
    22:21
    Foto

    Daxili siyasət
    22:11

    Digər ölkələr
    21:54

    Digər ölkələr
    21:37

    Xarici siyasət
    21:36

    Fərdi
    21:30

    Digər ölkələr
    21:09

    Digər ölkələr
    20:59

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti