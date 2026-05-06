AIREX 2026: Азербайджан примет международную выставку недвижимости
- 06 мая, 2026
- 10:00
Международная выставка недвижимости Азербайджана AIREX впервые состоится с 4 по 6 ноября 2026 года в Baku Expo Center, объединив девелоперов, инвесторов, риелторов, архитекторов, proptech-компании и других участников отрасли более чем из 20 стран.
Проведение выставки совпадает с объявлением Президентом Ильхамом Алиевым 2026 года "Годом градостроительства и архитектуры", что выводит масштабное развитие и современную инфраструктуру в число ключевых национальных приоритетов. На фоне продолжающегося восстановления Карабаха и реализации новых городских проектов по всей стране, рынок недвижимости Азербайджана привлекает все большее внимание международного сообщества.
Выставка, организованная Baku Expo Management при государственной поддержке Государственного кадастра и реестра недвижимого имущества, Karabakh Revival Fund, KOBIA, AZPROMO и ADRA, состоится в Baku Expo Center.
Спонсорами мероприятия выступают PASHA Real Estate, Sea Breeze, PMD Group и Baku White City. Партнерами являются PASHA Property Management, International Bank of Azerbaijan и Absheron Hotel Group, а стратегическим партнером - Times Consulting.
Выставка объединит участников более чем из 20 стран. "Рынок недвижимости Азербайджана готов к выходу на международный уровень", - отметила директор проекта AIREX и менеджер проектов мероприятий компании PASHA Property Management Афитаб Султанова. "На фоне реализации перспективных проектов в Карабахе и других регионах страны открываются новые возможности, представляющие значительный интерес как для локальных, так и для международных инвесторов и участников отрасли. AIREX - это площадка, где эти возможности консолидируются, и событие, которое нельзя упустить".
В рамках выставки участникам будут доступны:
- прямые продажи и консультации на месте для покупателей и инвесторов,
рассматривающих как локальные, так и международные рынки;
- презентации ключевых девелоперских и инфраструктурных проектов, реализуемых в Азербайджане;
- панельные дискуссии с участием локальных и международных экспертов отрасли;
- структурированные B2B-встречи, объединяющие девелоперов, инвесторов и риелторов;
- широкие возможности для нетворкинга, направленные на формирование долгосрочных партнерств.
Имена спикеров, темы панельных сессий и перечень представленных проектов будут объявлены в ближайшие месяцы, при этом выставочные площади уже активно бронируются. AIREX ориентирован на тех, кто формирует будущее рынка недвижимости в регионе - от международных девелоперов и институциональных инвесторов до государственных структур, архитекторов и глобальных провайдеров услуг в сфере недвижимости.
Для компаний, заинтересованных в выходе или расширении присутствия на одном из наиболее динамично развивающихся рынков Каспийского региона, AIREX открывает прямой доступ к новым возможностям.
Ранняя регистрация уже открыта.
Посетите сайт https://airex.az/ или свяжитесь по телефону *0776, чтобы забронировать участие.