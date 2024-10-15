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Агентство: В промзоны Азербайджана будет дополнительно инвестировано более 1 млрд манатов

Агентство: В промзоны Азербайджана будет дополнительно инвестировано более 1 млрд манатов В Азербайджане в промышленные зоны планируется дополнительно инвестировать более 1 млрд манатов и создать более 8 400 новых рабочих мест.
Промышленность
15 октября 2024 г. 12:47
Агентство: В промзоны Азербайджана будет дополнительно инвестировано более 1 млрд манатов

В Азербайджане в промышленные зоны планируется дополнительно инвестировать более 1 млрд манатов и создать более 8 400 новых рабочих мест.

Об этом Report сказал руководитель пресс-службы Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики Эльчин Кязимов на 4-й Азербайджанской международной выставке "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" (Rebuild Karabakh) в рамках Каспийской строительной недели.

По его словам, 153 субъектам предпринимательства в промзонах присвоен статус резидента: "На сегодняшний день предприниматели вложили в промзоны более 6,8 млрд манатов, создано более 10 500 постоянных рабочих мест".

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Версия на азербайджанском языке İZİA: Azərbaycanda sənaye zonalarına əlavə 1 milyard manatdan çox investisiya yatırılacaq

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