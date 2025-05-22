AAM во втором полугодии завершит наращивание хвостохранилища на Гедабек

Первый этап двухэтапного наращивания хвостохранилища Гедабек был завершен в 2024 году, второй этап планируется завершить во второй половине 2025 года.

Первый этап двухэтапного наращивания хвостохранилища Гедабек был завершен в 2024 году, второй этап планируется завершить во второй половине 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании.

"Первый этап строительства, предусматривающий подъём стены хвостохранилища на 2,5 метра, был завершен в ноябре 2024 года. Второй этап подъема стены до максимальной проектной высоты, согласно графику, должен быть завершен во второй половине 2025 года", - говорится в сообщении.

Компания также сообщила, что к концу 2026 года планирует завершить внедрение "Глобальных отраслевых стандартов управления хвостохранилищами" (GISTM) во всех своих операциях.

Как сообщалось ранее, стена дамбы хвостохранилища будет поднята на 7 метров, чтобы обеспечить достаточную мощность хранения отходов переработки руды на 2-3 года производственной деятельности. Подъем планируется осуществить в два этапа.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку шести месторождений.

Доля Азербайджана в контракте составляет 51 %, Anglo Asian Mining Plc. — 49 %. В настоящее время AAM владеет правами на разработку восьми контрактных площадей в Азербайджане, однако добычу драгоценных металлов осуществляет пока только на двух - "Гедабек" и "Гоша".