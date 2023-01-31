3 млрд манатов экспорта Азербайджана пришлось на продукцию промзон

На сегодняшний день в промышленных зонах Азербайджана произведено продукции на сумму более 8,8 миллиарда манатов, из которой продукция на сумму 2,9 миллиарда манатов была отправлена на экспорт.

На сегодняшний день в промышленных зонах Азербайджана произведено продукции на сумму более 8,8 миллиарда манатов, из которой продукция на сумму 2,9 миллиарда манатов была отправлена на экспорт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики.

Согласно информации, только 2,9 миллиарда манатов произведенной продукции пришлись на производство в 2022 году, а объем экспорта в прошлом году составил 1,1 миллиарда манатов. Это на 22,7% и 13% больше, чем в 2021 году соответственно.

Удельный вес промышленных зон в производстве продукции ненефтяной промышленности за этот период составил 16,7%, а удельный вес в экспорте - 29,5%. Продукция, производимая в промышленных зонах, экспортируется более чем в 50 стран (Канада, США, ОАЭ, Китай, Индия, Израиль, Испания, Италия, Австрия, Англия, Бразилия и др.).