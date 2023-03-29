138 млн манатов инвестируют в промышленные парки Карабаха

В 24 проекта, зарегистрированных в Агдамском промышленном парке и промпарке "Экономическая зона Аразская долина" (Джебраил), планируется инвестировать около 138 млн манатов.

В 24 проекта, зарегистрированных в Агдамском промышленном парке и промпарке "Экономическая зона Аразская долина" (Джебраил), планируется инвестировать около 138 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики Раваят Мустафаев.

По его словам, в настоящее время в расположенных на освобожденных от оккупации территориях промышленных парках зарегистрированы 18 резидентов и 6 нерезидентов: "Они инвестируют в Агдам 117 млн манатов, а в Джебраил – 21 млн манатов. В результате ожидается создание почти 1,3 тыс. рабочих мест. В Агдамском промпарке в основном планируется производство стройматериалов, переработка и упаковка сельскохозяйственной продукции, а в промпарке "Экономическая зона Аразская долина" – создание логистического центра, строительство таможенного терминала, центра по ремонту техники и оборудования, складов для оптовой и розничной торговли".