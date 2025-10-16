Житель Товуза подозревается в убийстве 29-летней супруги
Происшествия
- 16 октября, 2025
- 13:42
В Товузском районе убита 29-летняя Мятанет Гаджизаде, главным подозреваемым по делу проходит ее супруг.
Как сообщает западное бюро Report, трагедия произошла в селе Эйюблу.
В совершении преступления подозревается супруг убитой - 32-летний Сабухи Гаджизаде.
По предварительной версии следствия, убийство было совершено на почве ревности. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
