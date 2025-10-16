Житель Товуза подозревается в убийстве 29-летней супруги

В Товузском районе убита 29-летняя Мятанет Гаджизаде, главным подозреваемым по делу проходит ее супруг.

Как сообщает западное бюро Report, трагедия произошла в селе Эйюблу.

В совершении преступления подозревается супруг убитой - 32-летний Сабухи Гаджизаде.

По предварительной версии следствия, убийство было совершено на почве ревности. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.