    Житель Товуза подозревается в убийстве 29-летней супруги

    Происшествия
    • 16 октября, 2025
    • 13:42
    Житель Товуза подозревается в убийстве 29-летней супруги

    В Товузском районе убита 29-летняя Мятанет Гаджизаде, главным подозреваемым по делу проходит ее супруг.

    Как сообщает западное бюро Report, трагедия произошла в селе Эйюблу.

    В совершении преступления подозревается супруг убитой - 32-летний Сабухи Гаджизаде.

    По предварительной версии следствия, убийство было совершено на почве ревности. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемого.

    Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

