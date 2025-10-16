İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    16 oktyabr, 2025
    • 13:05
    Tovuzda 29 yaşlı qadın qətlə yetirilib, həyat yoldaşı şübhəli bilinir

    Tovuz rayonunda 29 yaşlı qadın qətlə yetirilib, həyat yoldaşı şübhəli bilinir.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Tovuz rayonu Əyyublu kəndində 1996-cı il təvəllüdlü Mətanət Hacızadə bıçaqlanaraq öldürülüb.

    Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs onun həyat yoldaşı, 1993-cü il təvəllüdlü Səbuhi Hazıcadədir.

    İlkin ehtimala görə, hadisə qısqanclıq zəminində törədilib.

    Qeyd edək ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin saxlanılması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən əməliyyat-axtarış tədbirləri həyata keçirilir.

    Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

