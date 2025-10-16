Tovuzda 29 yaşlı qadın qətlə yetirilib, həyat yoldaşı şübhəli bilinir
Hadisə
- 16 oktyabr, 2025
- 13:05
Tovuz rayonunda 29 yaşlı qadın qətlə yetirilib, həyat yoldaşı şübhəli bilinir.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Tovuz rayonu Əyyublu kəndində 1996-cı il təvəllüdlü Mətanət Hacızadə bıçaqlanaraq öldürülüb.
Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs onun həyat yoldaşı, 1993-cü il təvəllüdlü Səbuhi Hazıcadədir.
İlkin ehtimala görə, hadisə qısqanclıq zəminində törədilib.
Qeyd edək ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin saxlanılması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən əməliyyat-axtarış tədbirləri həyata keçirilir.
Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.
