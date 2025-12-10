İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlin son faizini qaçırmayın!

    Maliyyə
    • 10 dekabr, 2025
    • 11:56
    İlin son faizini qaçırmayın!

    "Yelo Bank" ASC-nin böyük marağa səbəb olan nağd pul krediti kampaniyası davam edir.

    Yeni il münasibətilə müştərilərə illik cəmi 9 %-dən başlayan şərtlərlə nağd pul krediti təqdim olunur.

    Kreditin maksimal məbləği 50 000 manat, ödəniş müddəti isə 59 aya qədərdir. Əməkhaqqının on iki mislinədək kredit üçün zamin tələb olunmur.

    Bu kampaniya həm yeni il planlarını həyata keçirmək, həm də digər banklarda kreditlərinizi "Yelo Bank"a transfer etmək üçün əlverişli imkandır. Üstəlik, bu, ilin son xüsusi faiz təklifidir! Krediti istənilən "Yelo Bank" filialında əldə edə və yaxud "Yelo App" vasitəsilə onlayn sifariş verərək cəmi 2 dəqiqəyə təsdiq ala bilərsiniz. Onlayn kredit: https://ylb.az/online-kredit.

    Kampaniya 30.12.2025 tarixinə qədər qüvvədədir.

    Kredit pul üzrə maksimum məbləğ və müddət necə müəyyən olunur? Bu və digər suallar üçün 981 nömrəsinə zəng edin və ya Facebook, Instagram , Whatsappyelo.az hesablarımızı ziyarət edin.

    "Yelo Bank" – Parlaq bankçılıq!

