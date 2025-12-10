İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Bakıda memarlıq abidəsi olan binadakı eyvan təbii təsirlərdən uçub - RƏSMİ

    Hadisə
    • 10 dekabr, 2025
    • 11:52
    Bakıda memarlıq abidəsi olan binadakı eyvan təbii təsirlərdən uçub - RƏSMİ

    Bakı şəhəri Səbail rayonu Rəşid Behbudov küçəsi 12 ünvanında yerləşən 3320 inventar nömrəli yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi olan binanın ikinci mərtəbəsində yerləşən mənzilin eyvanı təbii təsirlərdən uçub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, hadisə ilə bağlı Dövlət Xidmətinin Bakı Regional İdarəsinin əməkdaşları ərazidə binaya baxış keçiriblər.

    Təhlükəsizliyin təmin olunması üçün aidiyyəti qurumların əməkdaşları ilə birgə zəruri tədbirlər görülüb.

    Məsələ ilə əlaqədar aidiyyəti dövlət orqanlarına müraciət olunacaq.

    Həmçinin qeyd olunub ki, "Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında" qanuna əsasən, xüsusi mülkiyyətdə olan tarixi abidələrdə təmir-bərpa işləri mülkiyyətçi və ya balanssaxlayıcı tərəfindən, Dövlət Xidməti ilə razılaşdırmaqla həyata keçirilməlidir.

    Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti eyvan uçması

