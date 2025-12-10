Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Госслужба: Балкон архитектурного здания в Баку обрушился из-за природных факторов

    • 10 декабря, 2025
    • 12:41
    Балкон квартиры на втором этаже здания, являющегося архитектурным памятником местного значения и расположенного по адресу улица Рашида Бехбудова 12 в Сабаильском районе Баку, обрушился под воздействием природных факторов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

    Сотрудники Бакинского регионального управления Службы провели осмотр здания на месте происшествия. Для обеспечения безопасности были приняты необходимые меры совместно с представителями соответствующих органов.

    По данному факту будет направлено обращение в компетентные государственные структуры.

    Отмечается также, что согласно закону "Об охране памятников истории и культуры" ремонтно-восстановительные работы на исторических памятниках, находящихся в частной собственности, должны выполняться собственником или балансодержателем по согласованию с Государственной службой.

    Bakıda memarlıq abidəsi olan binadakı eyvan təbii təsirlərdən uçub - RƏSMİ
    Лента новостей