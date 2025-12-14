Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Число жертв тропического шторма на Шри-Ланке достигло 643

    Другие страны
    • 14 декабря, 2025
    • 10:07
    Число жертв тропического шторма на Шри-Ланке достигло 643

    По меньшей мере 643 человека погибли на Шри-Ланке за последние несколько недель из-за последствий циклона "Дитва", который обрушился на островное государство в конце ноября.

    Как передает Report, об этом сообщил центр по борьбе со стихийными бедствиями.

    "Число погибших из-за неблагоприятных погодных условий, наблюдавшихся в стране в течение последних нескольких дней, достигло 643", - заявили в ведомстве.

    По имеющимся данным, еще 184 человека числятся пропавшими без вести.

    Мощный тропический циклон "Дитва" привел к масштабным затоплениям и разрушениям на Шри-Ланке. Пострадали все 25 округов острова, в общей сложности 1 364 481 человек.

    Шри-Ланка циклон погибшие
    Şri-Lankada tropik qasırğa nəticəsində ölənlərin sayı 643-ə çatıb
    Elvis

    Последние новости

    10:27

    В Баку состоится 1-е заседание Совместной комиссии по культуре Узбекистана и Азербайджана

    Kультурная политика
    10:07

    Число жертв тропического шторма на Шри-Ланке достигло 643

    Другие страны
    09:46

    В Баку и на Абшеронском полуострове местами идет мокрый снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

    Экология
    09:27

    Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут проведены еще два матча 15-го тура

    Футбол
    09:19

    Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили региональные вопросы

    Внешняя политика
    09:10

    Американская ракета Electron вывела на орбиту экспериментальный спутник JAXA

    Другие страны
    08:55

    Трамп пригрозил Таиланду и Камбодже новыми пошлинами

    Другие страны
    08:37

    СМИ: Юпамекано близок к переходу из "Баварии" в "Реал"

    Футбол
    08:18

    Трамп допустил сложности для республиканцев на промежуточных выборах в США

    Другие страны
    Лента новостей