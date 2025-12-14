Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут проведены еще два матча 15-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут проведены еще два матча 15-го тура.

Как сообщает Report, сначала гянджинский "Кяпяз" примет на Евлахском городском стадионе "Габалу" из одноименного города.

Матч будет обслуживать судейская бригада под руководством рефери Равана Гамзазаде, стартовый свисток прозвучит в 14:00. "Габала" в настоящее время находится на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 8 очков. Гянджинцы расположились на позицию ниже, у них в активе 6 баллов.

Последний матч дня пройдет на "Азерсун Арене", где агдамский "Карабах" примет "Араз-Нахчыван". Встреча начнется в 17:30, обслуживать матч будет судья Рашад Ахмедов. "Карабах" расположился в турнирной таблице чемпионата страны на 2-м месте, набрав 30 очков, у "Араз-Нахчыван" 23 балла и шестое место.

Премьер-лига Азербайджана

II круг, XV тур

14 декабря

14:00. "Кяпяз" – "Габала"

Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Гюльнура Акперзаде, Акпер Ахмедов

VAR: Джавид Джалилов

AVAR: Эмин Алиев

Инспектор судей: Шахин Джафаров

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

Евлахский городской стадион.

17:30. "Карабах" – "Араз-Нахчыван"

Судьи: Рашад Ахмедов, Муслюм Алиев, Эйюб Ибрагимов, Эльвин Байрамов

VAR: Турал Гурбанов

AVAR: Асиман Азизли

Инспектор судей: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева

"Азерсун Арена".

Отметим, что в ранее состоявшихся матчах тура "Шамахы" обыграл "Зиря" (2:1), а "Сабах" одолел "Туран Товуз" (3:1). Тур завершится 15 декабря.