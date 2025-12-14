Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут проведены еще два матча 15-го тура

    Футбол
    • 14 декабря, 2025
    • 09:27
    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут проведены еще два матча 15-го тура.

    Как сообщает Report, сначала гянджинский "Кяпяз" примет на Евлахском городском стадионе "Габалу" из одноименного города.

    Матч будет обслуживать судейская бригада под руководством рефери Равана Гамзазаде, стартовый свисток прозвучит в 14:00. "Габала" в настоящее время находится на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 8 очков. Гянджинцы расположились на позицию ниже, у них в активе 6 баллов.

    Последний матч дня пройдет на "Азерсун Арене", где агдамский "Карабах" примет "Араз-Нахчыван". Встреча начнется в 17:30, обслуживать матч будет судья Рашад Ахмедов. "Карабах" расположился в турнирной таблице чемпионата страны на 2-м месте, набрав 30 очков, у "Араз-Нахчыван" 23 балла и шестое место.

    Премьер-лига Азербайджана

    II круг, XV тур

    14 декабря

    14:00. "Кяпяз" – "Габала"

    Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Гюльнура Акперзаде, Акпер Ахмедов

    VAR: Джавид Джалилов

    AVAR: Эмин Алиев

    Инспектор судей: Шахин Джафаров

    Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

    Евлахский городской стадион.

    17:30. "Карабах" – "Араз-Нахчыван"

    Судьи: Рашад Ахмедов, Муслюм Алиев, Эйюб Ибрагимов, Эльвин Байрамов

    VAR: Турал Гурбанов

    AVAR: Асиман Азизли

    Инспектор судей: Бабек Гулиев

    Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева

    "Азерсун Арена".

    Отметим, что в ранее состоявшихся матчах тура "Шамахы" обыграл "Зиря" (2:1), а "Сабах" одолел "Туран Товуз" (3:1). Тур завершится 15 декабря.

    Премьер-лига Азербайджана футбол чемпионат Азербайджана
    Azərbaycan Premyer Liqası: XV turda daha iki görüş baş tutacaq
