Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут проведены еще два матча 15-го тура
- 14 декабря, 2025
- 09:27
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут проведены еще два матча 15-го тура.
Как сообщает Report, сначала гянджинский "Кяпяз" примет на Евлахском городском стадионе "Габалу" из одноименного города.
Матч будет обслуживать судейская бригада под руководством рефери Равана Гамзазаде, стартовый свисток прозвучит в 14:00. "Габала" в настоящее время находится на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 8 очков. Гянджинцы расположились на позицию ниже, у них в активе 6 баллов.
Последний матч дня пройдет на "Азерсун Арене", где агдамский "Карабах" примет "Араз-Нахчыван". Встреча начнется в 17:30, обслуживать матч будет судья Рашад Ахмедов. "Карабах" расположился в турнирной таблице чемпионата страны на 2-м месте, набрав 30 очков, у "Араз-Нахчыван" 23 балла и шестое место.
Премьер-лига Азербайджана
II круг, XV тур
14 декабря
14:00. "Кяпяз" – "Габала"
Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Гюльнура Акперзаде, Акпер Ахмедов
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Эмин Алиев
Инспектор судей: Шахин Джафаров
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Евлахский городской стадион.
17:30. "Карабах" – "Араз-Нахчыван"
Судьи: Рашад Ахмедов, Муслюм Алиев, Эйюб Ибрагимов, Эльвин Байрамов
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Асиман Азизли
Инспектор судей: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева
"Азерсун Арена".
Отметим, что в ранее состоявшихся матчах тура "Шамахы" обыграл "Зиря" (2:1), а "Сабах" одолел "Туран Товуз" (3:1). Тур завершится 15 декабря.