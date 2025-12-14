В Баку состоится 1-е заседание Совместной комиссии по культуре Узбекистана и Азербайджана
- 14 декабря, 2025
- 10:27
В Азербайджане с 14 по 20 декабря будут проходить Дни культуры Узбекистана.
Об этом сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана.
Отмечается, что для участия в мероприятии в нашу страну прибыли руководство Минкультуры Узбекистана, известные представители искусства и ведущие художественные коллективы.
В рамках Дней культуры 15 декабря состоится 1-е заседание Совместной комиссии по культуре Узбекистана и Азербайджана, будут организованы концертные программы танцевального ансамбля "Навруз" и Государственного симфонического оркестра Узбекистана.
Церемония закрытия пройдет в средней школе имени Мирзы Улугбека, построенной и введенной в эксплуатацию братской страной в 2023 году в городе Физули.
Напомним, что в 2024 году в Ташкенте прошли Дни культуры Азербайджана.