В Баку состоится 1-е заседание Совместной комиссии по культуре Узбекистана и Азербайджана

В Азербайджане с 14 по 20 декабря будут проходить Дни культуры Узбекистана.

Об этом сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана.

Отмечается, что для участия в мероприятии в нашу страну прибыли руководство Минкультуры Узбекистана, известные представители искусства и ведущие художественные коллективы.

В рамках Дней культуры 15 декабря состоится 1-е заседание Совместной комиссии по культуре Узбекистана и Азербайджана, будут организованы концертные программы танцевального ансамбля "Навруз" и Государственного симфонического оркестра Узбекистана.

Церемония закрытия пройдет в средней школе имени Мирзы Улугбека, построенной и введенной в эксплуатацию братской страной в 2023 году в городе Физули.

Напомним, что в 2024 году в Ташкенте прошли Дни культуры Азербайджана.