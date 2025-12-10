İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Bərdədə bir qrup keçmiş məcburi köçkün peşə hazırlığına cəlb edilib

    Sosial müdafiə
    • 10 dekabr, 2025
    • 11:46
    Bərdədə bir qrup keçmiş məcburi köçkün peşə hazırlığına cəlb edilib

    Bərdə rayonunda bir qrup keçmiş məcburi köçkün öz ixtisası üzrə peşə hazırlığına cəlb olunub.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı çərçivəsində keçmiş məcburi köçkünlərin müxtəlif sahələrdə ixtisaslı kadr kimi yetişmələri üçün Bərdə Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində 9 ixtisas üzrə təlimlər keçirilib.

    Məlumata görə, təlimlər aqronom-texnik, kənd təsərrüfatı maşın və avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər, dəzgahların komputer operatoru, tornaçı, frezerçi, frezerçi mütəxəssis, baytar köməkçisi, bağban-dekoraror, geniş profilli traktorçu-maşinist-təmirçi çilingər ixtisaslarını əhatə edib.

    Qeyd olunub ki, sözügedən mərkəzdə cari ildə Bərdədə məskunlaşan 301 keçmiş məcburi köçkün bu təlimlərə cəlb edilib. Təlimlərin proqram tələblərinə uyğun olaraq 1-3 ayadək davam etməsi nəzərdə tutulub.

    Təlimlərin əsas məqsədi Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı çərçivəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıdan əhalinin kvalifikasiyalarının artırılması yolu ilə davamlı məşğulluğunun təmin edilməsidir. Təlimləri uğurla başa vuran şəxslərə əmək fəaliyyətinə başlamağa imkan verən dövlət nümunəli sertifikat təqdim olunur.

    Təhsil Azad edilmiş ərazilər Bərdə keçmiş məcburi köçkün Təlim

    Son xəbərlər

    12:23

    Baş prokuror yanında Elmi-Məsləhət Şurasının iclası keçirilib

    Daxili siyasət
    12:22

    TÜİB: Logistika sahəsində tariflərlə bağlı çətinliklər aradan qaldırılır

    İnfrastruktur
    12:19

    BƏT: Rəqəmsal əmək platformaları ilə bağlı yeni beynəlxalq konvensiya hazırlanır

    Biznes
    12:18

    Vüqar Bayramov: İşləyən vətəndaşların 64 %-nin əmək müqaviləsi yoxdur

    Milli Məclis
    12:18
    Foto

    Azərbaycandan Türkiyəyə 594 milyon kVt/saat elektrik enerjisi ixrac edilib

    Energetika
    12:16

    Lavrov: Rusiya və ABŞ arasında Ukrayna münaqişəsi üzrə razılaşma əldə edilib

    Region
    12:15

    SOCAR rəsmisi: "Qərarları süni intellektə tam həvalə etmək təhlükəlidir"

    İKT
    12:12

    Yağışlı hava sabah da davam edəcək - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:12

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti