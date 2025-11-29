Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Житель Самуха погиб от удара электрическим током в Гяндже

    Происшествия
    • 29 ноября, 2025
    • 10:52
    В Гяндже мужчина погиб от поражения электрическим током.

    Как сообщает западное бюро Report, житель Самухского района Джейхун Велиев 1967 года рождения погиб от удара электрическим током рядом с трансформатором в Гяндже.

    Другие подробности инцидента пока неизвестны.

    По факту ведется расследование.

    Samux sakinini Gəncədə elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb
    Лента новостей