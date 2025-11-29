Житель Самуха погиб от удара электрическим током в Гяндже
Происшествия
- 29 ноября, 2025
- 10:52
В Гяндже мужчина погиб от поражения электрическим током.
Как сообщает западное бюро Report, житель Самухского района Джейхун Велиев 1967 года рождения погиб от удара электрическим током рядом с трансформатором в Гяндже.
Другие подробности инцидента пока неизвестны.
По факту ведется расследование.
