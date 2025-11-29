В Турции проведена операция против FETÖ, задержано более 90 подозреваемых В регионе

Фото МЧС провело командно-штабные учения в Нахчыване Внутренняя политика

В Азербайджане 51 новый исторический объект взят под госохрану Внутренняя политика

В Азербайджане лица, получившие отсрочку от армии по болезни, проходят повторное обследование - ЭКСКЛЮЗИВ Внутренняя политика

Азербайджанская нефть продолжает дорожать Энергетика

Житель Самуха погиб от удара электрическим током в Гяндже Происшествия

СМИ: Умеров и Кислица уже отправились во Флориду на переговоры с Уиткоффом Другие страны

На Урале опрокинулся автобус с детской футбольной командой Другие страны